Häusliche Gewalt: Smart-Home-Lautsprecher ruft Polizei

In den USA hat ein smarter Lautsprecher bei einem Fall von häuslicher Gewalt offenbar Schlimmeres verhindert, indem es „eigenständig“ die Polizei alarmierte.

Laut abc-News ist ein Streit zwischen Täter Eduardo B. und seiner Freundin im USA-Bundestaat New Mexico eskaliert. Im Zuge der Auseinandersetzung zog der Täter laut Polizeibericht eine Waffe, bedrohte sie und fragte die Frau: „Did you call the sheriffs?“ (Hast du die Polizei gerufen?). Ein mit dem Surround-Sound-System verbundener Smart-Home-Lautsprecher interpretierte diese Frage offenbar als Aufforderung, 911 zu rufen und wählte die US-Notrufnummer.

In der Notrufzentrale der Polizei wurde der Angriff mitgehört und die Behörde schickte sofort eine Einheit zu der Adresse und der Mann wurde festgenommen. Die Frau wurde zwar verletzt, aber nur leicht. Die sich ebenfalls im Haushalt befindliche Tochter der Frau wurde unverletzt aufgefunden. County Sheriff Manuel Gonzales sagte in einem Interview, dass der Lautsprecher „möglicherweise geholfen hat, ein Leben zu retten“. Welcher Lautsprecher smart genug war, die Polizei zu rufen, ist übrigens noch unklar. (SC)

Story auf abc-News (US)