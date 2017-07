Caro / Caro / picturedesk.com

Diese Tipps muss jeder Hotelbesucher kennen

„Sommerzeit ist Reisezeit“ und viele von uns machen es sich da im Hotel gemütlich. So ein Hotelbesuch kann aber schnell zur Enttäuschung werden, wenn das Hotel nicht hält, was es verspricht. Sterne sind eben nicht gleich Sterne und Bett ist nicht gleich Bett.

Diese Tipps von Grand-Hotelier und Autor Carsten Rath solltest du unbedingt kennen, wenn du auch ab und zu im Hotel wohnst.

1. Nicht nur auf die Sterne verlassen

Die Sterne bewerten das „Was“ eines Hotels, also was das Hotel zu bieten hat (Mini Bar, Safe, Bügelbrett, Wlan). Die Sterne sagen aber nichts über das „Wie“ aus, also in welchem Zustand sich beispielsweise ein Zimmer befindet. Außerdem liegen die Prioritäten bei jedem Gast woanders.

Ist mir ein 4-Stern-Hotel mit Hallenbad lieber als ein 3-Stern-Hotel mit Flatscreen und Wlan?

Oft sind die Sterne schon Jahre zuvor an ein Hotel vergeben worden und so kommt es, dass ein älteres 4-Sterne-Hotel weniger angenehm erscheint, als ein modernes 3-Stern-Hotel.

Daher empfiehlt der Experte: unbedingt ins Internet schauen und dort vergleichen, was andere Menschen über ihren Aufenthalt im Hotel sagen.

2. Direkt beim Hotel buchen

Zwar gibt es das eine oder andere Mal attraktive Angebote bei Reiseplattformen zu ergattern, doch sind hier oft auch Zusatzleistungen wie kostenfreies Parken oder Frühstück nicht inkludiert, die im Nachhinein den Preis in die Höhe treiben.

Der Experte sagt: „Direkt beim Hotel anrufen lohnt sich. Man kann sagen, dass man die Buchungsagentur umgehen möchte und direkt um ein Zimmer anfragen. Die Hoteliers freuen sich und das Eine oder andere Mal schaut auch ein besseres Zimmer dabei raus!"

3. Wer angenehm schlafen will, wählt das Bett beim Fenster

Die Erfahrung des Hoteliers zeigt: 80% der Hotelgäste wählen das Bett, das näher beim Badezimmer ist. Dieses Bett ist in den Hotelzimmern also viel frequentierter als das andere.

Der Experte empfiehlt: wer seinen Rücken schonen möchte schläft im Bett das näher beim Fenster ist.

4. Wer zu besonderen Anlässen verreist, kann das den Hotelier ruhig wissen lassen.

Geburtstage oder Hochzeitstage sind oft Anlässe für eine Reise und somit auch für einen Aufenthalt im Hotel. Nur wer den Hotelier darüber informiert, kann am Ende auch davon profitieren. Der Tipp des Experten: Dem Team des Hotels ruhig erzählen, dass man Geburtstag hat. Natürlich gibt es keinen Anspruch auf eine Sonderbehandlung, allerdings stehen die Chancen gut, dass man eine kleine Überraschung erhält.