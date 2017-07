norbert ivanek

Guns’n Roses - Vollgas beim Ö3-Konzert!

54.000 Fans haben gestern Nacht im Wiener Ernst Happel Stadion die Gunners hoch leben lassen. Axl Rose (55) und Slash (51) waren seit 24 Jahren wieder gemeinsam auf einer Bühne und haben mit einer Show vom Feinsten überrascht.

„Not In This Lifetime“ war Titel und Motto der großangelegten Reunion-Show der Gunners. Nomen est Omen gab’s gestern ein mächtiges Statement in Sachen Rock’n Roll.

Guns’n Roses, die vielleicht wichtigste Band der 1990er haben im wahrsten Sinn des Wortes gezeigt, wo der sprichwörtliche Bartel den Most her holt. Bandperformance top, Axl Rose ohne Übertreibung richtig gut, Feuerwerk eh klar vom Feinsten und obwohl nicht wie versprochen bis 23:00 Uhr, immerhin fast drei Stunden Rock’n Roll pur mit allen Hits und feinsten Coverversionen.

Ein vor allem für die Fans denkwürdiger Abend und das nicht nur, weil viele fast ein Vierteljahrhundert auf genau diese Show gewartet haben.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 11. Juli 2017 (Norbert Ivanek)