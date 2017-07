Crowdsurfer im Rollstuhl bei Coldplay

Fans auf der Bühne sind bei Konzerten von Coldplay so weit nichts außergewöhnliches. Für einen irischen Fan wurde das Konzert in Dublin am Sonntag aber ein Erlebnis, das er wohl nie vergessen wird.

Rob Taylor heißt der Mann. Er ist 29, Personal Trainer und besucht am Sonntag mit seinen Freunden das Konzert von Coldplay in Dublin. Er sitzt im Rollstuhl und damit er einen besseren Blick auf die Bühne hat, heben ihn seine Freunde kurz hoch. Als Frontman Chris Martin das sieht, winkt er Rob auf die Bühne. Was dann geschieht, hat man so noch nicht gesehen: Über die Köpfe der 83.000 Besucher trägt die Menschenmenge den Fan samt Rollstuhl bis auf die Bühne, wo Rob mit der Band einen Song performed - mit seiner Mundharmonika, die er zufällig dabei hat.

zum Video

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 11. Juli 2017 (GT)