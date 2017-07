Andreas Mueller / Visum / picturedesk.com

Teeny gewinnt gleich zweimal im Lotto - in einer Woche

Die 19-jährige Rosa Dominguez wollte nach dem Tanken am Heimweg nur schnell ein Rubbellos kaufen - und gewinnt 555.555 US-Dollar. Nur wenige Tage darauf beschließt sie, das Glück noch einmal herauszufordern - und gewinnt weitere 100.000 US-Dollar!

Am Heimweg vom Bundesstaat Arizona noch Kalifornien stoppte Rosa Dominguez nur kurz, um zu tanken. An der Kasse kaufte sie noch ein Rubbellos um 5 US-Dollar . Und siehe da, die Teenagerin gewann den Hauptpreis von 555.555 US-Dollar!

Zu Hause angekommen forderte sie das Glück einige Tage später noch einmal heraus und kaufte noch ein Rubbellos. Und kann darauf weitere 100.000 US-Dollar entgegennehmen. Gesamt sind das 655.555 US-Dollar, was in etwa 575.000 Euro entspricht.

calottery.com

Die 19-Jährige gab gegenüber der Kalifornischen Lottogesellschaft an, sich ein neues Auto kaufen zu wollen und mal so richtig shoppen zu gehen. (SN)

Ö3-Drivetime-Show mit Olivia Peter, 11. Juni 2017