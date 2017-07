Villach on Fire: Feuerwehr-Olympiade Villach

Seit Montag, dem 11.7., finden in Villach die 16. Internationalen Feuerwehrwettbewerbe statt. Freiwillige Feuerwehren, Berufsfeuerwehren und reine Frauengruppen aus aller Welt treten in verschiedenen Bewerben gegeneinander an.

Die über 3000 Feurwehrfrauen und -männer kommen aus 28 Nationen nach Österreich, mit dabei sind auch Teams aus Russland, Bulgarien und Weißrussland. Dort messen sie sich eine Woche lang in verschiedenen Bewerben, unter anderem im Hakenleitersteigen, Hindernislauf und dem Löschangriff.

Franz Fink

Aus Österreich sind vier Jugendgruppen und 17 Erwachsenenteams am Start, darunter ein reines Damenteam.

Es werden an die 15.000 Zuschauer und Fans erwartet, und auch etwa 3000 freiwillige Helfer sind mit dabei.

Franz Fink

Parallel dazu findet in Villach auch die 21. Internationale Jugendfeuerwehrbegegnung statt. Die jungen Feuerwehrleute trainieren gemeinsam und können sich austauschen. Aber auch der Nachwuchs der Feuerwehren misst sich in mehreren Wettbewerben.

(NES)