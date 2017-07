Hitradio Ö3/Teissl

Ab nach Holland: EURO-Abenteuer beginnt für ÖFB-Frauen

Großes Blitzlichtgewitter heute Vormittag im Spiegelsaal der Präsidentschaftskanzlei in der Wiener Hofburg. Österreichs Frauenfußball-Nationalteam war zu Besuch beim Bundespräsidenten.

Alexander Van der Bellen hat die ÖFB-Frauen samt Betreuerteam offiziell verabschiedet, genau heute in einer Woche steigt in den Niederlanden das erste Spiel für Österreichs Fußballerinnen bei der Europameisterschaft 2017. Neben den TV-Kameras und dem Ö3-Mikrofon sind auch die Smartphones der Spielerinnen heute im Großeinsatz gewesen

Ab geht's zum Bundespräsidenten 👍🏻😊 #lieblingsmannschaft #OneHeartOneGoal #beautygirls #weuro2017 Ein Beitrag geteilt von Lisa-Marie Makas (@li_sa_makas) am 11. Jul 2017 um 1:11 Uhr

Bundespräsident Alexander van der Bellen verrät im Ö3-Interview, dass auch er sich heute einige Selfie’s gespeichert hat. Von ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger hat es in Punkto Social Media noch ein bisschen Nachhilfe gegeben.

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam ist heuer zum aller ersten Mal bei einem Großereignis mit dabei. Österreich stellt mit einem Altersschnitt von 23 Jahren das jüngste Team aller 16 EURO-Teilnehmer. In Gruppe C spielen die Österreicherinnen gegen Frankreich, Island und die Schweiz. Das erste Gruppenspiel steigt am Dienstag, den 18. Juli 2017 um 18 Uhr in Deventer, Auftaktgegner ist die Schweiz. Hitradio Ö3 berichtet live vor Ort.