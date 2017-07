Franz Neumayr / picturedesk.com

So urlauben unsere Politikerinnen und Politiker

Kurz und knackig: So soll der Wahlkampf für die Nationalratswahl am 15. Oktober werden, so versprechen es zumindest die Parteien. Aber vorher gehts für die Spitzenpolitkerinnen und Politiker nochmal in den Urlaub.

Aktiv bis Strandurlaub ist alles dabei

Bundeskanzler Christian Kern zum Beispiel ist bekanntermaßen ein großer Ibiza Fan. Er verbringt im Juli mit seiner Familie eine Woche auf der Insel.

Die Leidenschaft für die Balearen Insel hat er gemeinsam mit Heinz Christian Strache von der FPÖ. „Für mich ist Ibiza ein Kraft-Ort, wo ich mich mit meinen Kindern, mit meiner Mutter und meiner Frau zurückziehen kann,“ sagt Strache.

Strache fährt seit mehreren Jahren auf die Insel und postet auch immer wieder fleißig von dort auf Facebook.

ÖVP Chef Sebastian Kurz gehts da aktiver an: Er wird ein paar Tage in Südtirol mit Bergsteigen verbringen. „Zusammen mit meiner Freundin Susanne und einer Freunde-Runde werde ich eine Woche Urlaub machen,“ erzählt Kurz im Ö3 Interview.

Bundespräsident Alexander van der Bellen fährt im Urlaub, wie meistens, in seine Heimat ins Kaunertal, in Tirol. Dort verbringt er ein paar Tage mit seiner Frau Doris Schmidauer beim Wandern und Lesen, wie es aus seinem Büro heißt.

Weiter weg gehts für Grünenspitzenkandidatin Ulrike Lunacek. Sie besucht zusammen mit ihrer Lebensgefährtin ihre Nichte in den USA in New Hampshire.

Und Neos-Chef Matthias Strolz ziehts nach Italien, er wird ca 10 Tage mit seiner Familie im Norden relaxen, bevor der Wahlkampf richtig losgeht. (Denise Roithmair)