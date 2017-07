KYLE ROVER / Action Press / picturedesk.com

US-Popstar Madonna eröffnet Kinderklinik in Malawi

US-Popstar Madonna hat eine von ihrer Stiftung finanzierte Kinderklinik in Malawi eingeweiht. Die 58-Jährige reiste gestern in das südafrikanische Land, um das Zentrum für Chirurgie und Intensivmedizin in der Stadt Blantyre zusammen mit Präsident Peter Mutharika nach zweijähriger Bauzeit offiziell zu eröffnen.

Begleitet wurde Madonna von ihren vier aus Malawi adoptierten Kindern.

Its a Family Affair!! ♥️🇲🇼🌺♥️🇲🇼♥️🌺🌍🌍🌍🌍At the Opening of The Mercy James Center!! 🙏🏻 @raisingmalawi Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna) am 11. Jul 2017 um 11:09 Uhr

Die pädiatrische Einrichtung im Queen-Elizabeth-Krankenhaus ist die erste ihrer Art in Malawi und verfügt über 50 Betten und drei Operationssäle. Sie ist nach Madonnas Tochter Mercy James benannt. „Kinder sollten niemals an Krankheiten sterben, die wir leicht heilen können“, sagte die Sängerin bei der Eröffnungszeremonie.

The Day has Finally arrived and so have we! 🎉🎉🎉 Entering the Mercy. James Center! 💕🌈Malawi's First Pediatric Intensive Care Unit. ♥️🇲🇼♥️🌍♥️🇲🇼🌍♥️🇲🇼🌍♥️🇲🇼🌍🌍🌍🌍🙏🏻🙏🏻🙏🏻@cbssundaymorning @raisingmalawi Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna) am 11. Jul 2017 um 8:22 Uhr

Verhältnis zu Regierung wechselhaft

Die US-Sängerin engagiert sich mit ihrer Stiftung Raising Malawi seit 2006 in dem Land und investierte nach eigenen Angaben mehrere Millionen Dollar in die Betreuung von Waisenkindern und ins Bildungswesen. Madonna erntete aber auch Kritik für ihr Vorgehen bei den Adoptionen.

2013 entzog die Regierung von Malawis damaliger Präsidentin Joyce Banda Madonna ihren VIP-Status, weil die Popdiva sich allzu sehr als Wohltäterin inszeniere. Der seit 2014 amtierende Nachfolger Mutharika bemühte sich jedoch darum, das Verhältnis seines Landes zu Madonna wieder zu verbessern.

(red/ Anastasia Lopez)