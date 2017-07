Friedensnobelpreisträgerin Malala wird 20

Happy Birthday Malala! Die jüngste Friedensnobelpreisträgerin aller Zeiten wird heute 20 und twittert jetzt auch.

Über 700.000 Follower hat sie in ihren ersten Tagen auf Twitter schon gesammelt. Am letzten Schultag twitterte die i Friedensbotschafterin zum ersten Mal:

Today is my last day of school and my first day on @Twitter [THREAD]

Bekannt ist Malala Yousafzai vor fünf Jahren geworden: Als sie 15 war, schießen ihr in Pakistan Taliban in den Kopf, weil sie sich dafür einsetzt, dass Mädchen in die Schule gehen dürfen. Sie überlebt und kämpft weiter für Bildung.

Seit April ist Malala offiziell UN-Friedensbotschafterin.

....I know that millions of girls around the world are out of school and may never get the opportunity to complete their education. 3/