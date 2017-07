MA 68 Lichtbildstelle.

Hund steckt in Aufzugtür fest

Es ist der Horror für jeden Hundebesitzer - einer Frau im 1. Bezirk in Wien ist es am Mittwoch passiert. Sie will mit ihrem Hund in einen Lift einsteigen, doch bevor der Vierbeiner ihr hinterher kann, geht die Aufzugtür zu und der Lift fährt los.

Das waren echte Schrecksekunden heute - zum Glück ist aber alles gut ausgegangen. Die Berufsfeuerwehr Wien wird am Vormittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Ein Hund baumelt an der Leine in 1,80 Meter Höhe in einer geschlossenen Aufzugtür. Nachdem der Lift losgefahren war, drückte die Besitzerin den Notknopf, die Kabine blieb zwischen EG und 1. OG stehen. Zum Glück hatte die Damen den Hund an einer langen Leine mit Brustgeschirr - so konnte der Vierbeiner ohne Verletzungen von der Feuerwehr befreit werden.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 12. Juli 2017

(MH/ Berufsfeuerwehr Wien)