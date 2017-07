Shia LaBeouf: Reue und Hilferuf auf Twitter

Transformers-Star Shia LaBeouf hat sich nach seiner Festnahme wegen öffentlicher Trunkenheit für sein Benehmen entschuldigt und ein Suchtproblem eingeräumt.

„Ich bin zutiefst beschämt über mein Verhalten“, twitterte der 31-Jährige. Sein Handeln erfordere eine aufrichtige Entschuldigung gegenüber den Polizisten, die ihn festgenommen hatten.

Er habe den Kampf gegen seine Sucht viel zu lange öffentlich ausgetragen und werde nun aktiv gegen sein Problem angehen. „Und ich hoffe, dass mir meine Fehler vergeben werden.“ Die Festnahme vom Wochenende sei ein neuer Tiefpunkt.

ANTHONY DELMUNDO / EPA / picturedesk.com

Rassismus und Trunkenheit

LaBeouf war nach Angaben der Polizei am Samstagfrüh im Bundesstaat Georgia wegen öffentlicher Trunkenheit, Behinderung der Justiz und Erregung öffentlichen Ärgernisses festgenommen worden. Er soll zuvor vor Frauen und Kindern geflucht haben, als ihm ein Passant keine Zigarette geben wollte, und aggressiv geworden sein, als ihn die Polizei ansprach. Videos von der Überwachungskamera einer Polizeiwache zeigen, wie der Schauspieler anschließend mehrere Polizisten rassistisch beleidigte. Laut US-Medien ist LaBeouf derzeit für Dreharbeiten in Georgia. Er sei am Montag nach Zahlung einer Kaution wieder am Set gewesen, berichtet das Magazin „TMZ“. (APA/SC)