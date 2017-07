Christian Ohde / ChromOrange / picturedesk.com

Beziehungskiller: Geld oder Liebe?

„Geld oder Liebe - Darf man sich Geld vom Partner ausborgen?“, "Gibt es Freundschaft zwischen Mann und Frau?“ und „Welche Religion sollen gemeinsame Kinder haben?“ - Gabi Hiller löst auch diesen Samstag gemeinsam mit der Ö3-Community drei Dilemmas.

Deine Meinung ist gefragt:

1. Dilemma (Nina, 31): Geld vom Partner ausborgen

„Mein Freund (mit dem ich seit 2 Monaten zusammen bin) und ich haben vor wenigen Wochen einen Kurzurlaub ans Meer gebucht. Allerdings habe ich mich dazu entschieden mich ab September selbstständig zu machen. Ich brauche daher das Geld. Als ich ihm das gesagt habe, hat er unseren Urlaub sofort storniert. Ich habe darauf spekuliert, dass er mich eventuell einlädt oder mir das Geld borgt. Meine Frage an das ganze Ö3-Land: Sollte man nicht in der Anfangsphase einer Beziehung, seiner Freundin den Kurzurlaub spendieren bzw. vorstrecken? Finanziell würde sich das bei ihm ausgehen.“

Abstimmung wird geladen...

2. Dilemma (Eva, 25 ): Freundschaft zwischen Mann und Frau

„Geht eine enge Freundschaft zwischen Mann und Frau nur solange beide Single sind? Ein sehr guter Freund von mir hat eine neue Partnerin, jetzt ist er der Meinung, dass er die Freundschaft zu mir wesentlich reduzieren muss. Seine Partnerin kennt mich nicht, also kann es nicht daran liegen, dass sie etwas dagegen hat. Was meint ihr, geht Freundschaft zwischen Mann und Frau trotz neuer Partnerin oder ist seine Reaktion gerechtfertigt?“

Abstimmung wird geladen...

3. Dilemma (Marco, 29): Uneinigkeit was die Religion der Kinder betrifft

„Meine Partnerin und ich hegen den Wunsch Kinder zu bekommen. Das Problem liegt allerdings in der Kindererziehung. Sie will unser zukünftiges Kind taufen lassen, da sie meint es wäre sonst benachteiligt gegenüber anderen weil es keine Erstkommunion und Firmung feiern darf. Ich hingegen will nicht, dass unserem Kind eine Religion aufgezwungen wird. Ich selbst bin Atheist und habe für Religionen nichts über. Wie lösen andere Paare dieses Problem?“

Abstimmung wird geladen...

Und was sagst du dazu? Schick uns deine Meinung schon #jetzt als WhatsApp-Sprachnachricht.

Schick dein Dilemma an Gabi

„Frag das ganze Land - die Ö3-Community-Show“ mit Gabi Hiller am 15. Juli 2017