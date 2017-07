Bildagentur Waldhaeusl / Waldhäusl / picturedesk.com

Sex, Tränen oder Blumen? - So soll man „Sorry“ sagen

Eine aktuelle US-Studie zeigt, welche Wiedergutmachungen wir am besten annehmen können. Ganz vorne im Ranking: Reden und Entschuldigung sagen.

Kommunikation ist also für Männer und Frauen der beste Weg, einen Streit zu lösen. Aber es gibt auch Unterschiede: Frauen lassen sich eher durch Tränen besänftigen, Männer schätzen als Wiedergutmachung – mehr als Frauen – Versöhnungssex.

Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift „Evolutionary Psychological Science“ erschienen und zeigen außerdem: Dinge wie Kompromisse einzugehen oder Umarmungen und Küsse akzeptieren Männer wie Frauen gleichermaßen als Wiedergutmachung.

Lesekreis und Separation

Und was, wenn ein „Sorry“ oder Blumen nicht ausreichen zur Versöhnung? Tatjana Lackner, Kommunikationsexpertin an der Schule des Sprechens, rät neues auszuprobieren.

Gemeinsame Aktivitäten, wie etwa ein Buch zu lesen, können den Fokus auf neue Themen lenken. Man tauscht sich über die Story aus und nicht über Dinge, die uns sonst zur Weißglut bringen.

Ein anderer Tipp, gerade wenn es zum Beispiel einmal im Urlaub kracht, wäre räumliche Trennung, sagt Tatjana Lackner: „Ich mache jetzt einmal eine Stunde etwas für mich und gehe fotografieren. Du gehst an die Poolbar und dann macht man sich aus: Treffen wir einander in einer Stunde wieder und man hat quasi ein Date.“ Den Partner oder die Partnerin immer wieder neu kennenzulernen, ist generell wichtig in Beziehungen, sagt die Expertin, und so gesehen, hat dann vielleicht auch der Streit davor etwas Gutes.

