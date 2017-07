Google Street View Fundstücke

Vor und 10 Jahren hat Google den 360-Grad Bilderdienst Street View auf die Straßen der Welt geschickt. Diese Woche geht’s auch in Österreich los. Wir haben und mal auf den virtuellen Straßen umgeschaut und zahlreiche kuriose Szenen gefunden.

Mittlerweile stehen Streetview-Aufnahmen von allen Kontinenten zur Verfügung, umfassen 83 Länder und sind mit einer Tour von über 16 Millionen Kilometer der Streetview-Fahrzeug entstanden

Bei dem Versuch, die ganze Welt fotografisch festzuhalten, bleiben Kuriositäten nicht aus. Tiere auf der Straße und Menschen mit Verkleidungen oder bei seltsamen Handlungen fanden immer wieder den Weg in die Panorama-Aufnahmen. Zunehmend setzt Google auch auf andere Träger für seine Kameras, um auch Gebiete abseits der befahrbaren Straßen zu erfassen. So gibt es ein Street View-Trike, 2014 wurden Wüstenaufnahmen mit einem Kamel gemacht, ein Schneemobil fotografiert in vereisten Gebieten und für Museen gibt es einen Trolley. Orte, die am besten zu Fuß erreicht werden, können mit dem Trekker, einem eigens entwickelten Kamerarucksack auf Android-Basis, abgelichtet werden.

Wie kann man sich vor solchen Bildern Schützen?

Ab 19. Juli machen diese fahrenden Kameras die Straßen von Wien, Graz und Linz unsicher. Damit deine Aufnahmen nicht in so einer Slideshow auftauchen - hier gibt es die Anleitung zum Unkenntlich machen oder zur Entfernen eines Bildes.

