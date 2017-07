Weltrekord und WM-Titel für unsere Feuerwehr

Im Rahmen der 16. Internationalen Feuerwehrwettbewerben und dem 21. Internationalen Jugendfeuerwehrbewerb haben Österreichs (Jugend-)Feuerwehren groß abgeräumt und sogar einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Das Podest der Jugendbewerbe bei „Villach on Fire“ war Rot-Weiß-Rot eingefärbt. Platz 1 in der Jugendwertung ging an die Jugendfeuerwehr aus Bad Mühllacken. Platz 2 holte die Mannschaft aus St. Martin im Mühlkreis. Platz 3 ging an die Jugendfeuerwehr Guggenberg. Die Österreicher setzten sich gegen Mannschaften aus der ganzen Welt durch - selbst aus Japan waren Teams nach Villach gereist. Eine Woche lang traten dort internationale Delegationen in Bewerben vom Hindernislauf übers Leitern-Steigen bis zum klassischen Löschangriff gegeneinander an. In den Bewerben der Feuerwehrjugend waren 550 Mädchen und Burschen dabei.

Die Großen holen den Weltrekord

Die Freiwillige Feuerwehr St. Martin im Mühlkreis hat sich im Bewerb der Erwachsenen nicht nur zum Weltmeister gekürt: Eine Löschangriffszeit von 28,16 Sekunden bedeutet neuen Weltrekord.

Die Bewerbsgruppe St. Martin im Mühlkreis hat auf dem Weg zum WM-Titel auch im Staffellauf mit einer Zeit von 51,9 Sekunden einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Auch Silber (FFW Stillfüssing) und Bronze (FFW Ludesch) gingen in diesem Bewerb nach Österreich.

Villach on Fire

