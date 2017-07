Will Smith wird Flaschengeist

Disney hat die Top-Besetzung für die geplante Neuauflage des Märchenklassikers „Aladdin“ zusammen.

Will Smith („Men in Black“) werde den Flaschengeist Dschinni spielen, wie das Filmstudio am Samstag im kalifornischen Anaheim bekanntgab. Der gebürtige Ägypter Mena Massoud (TV-Serie „Jack Ryan“) übernimmt die Aladdin-Rolle, die Engländerin Naomi Scott („Power Rangers“) tritt als Prinzessin Jasmin auf.

Vorab war schon bekannt, dass der britische „Sherlock Holmes“-Regisseur Guy Ritchie die geplante Realverfilmung inszeniert. Die Dreharbeiten sollen im August in London beginnen, wie das Filmblatt „Hollywood Reporter“ berichtet.

Disney hatte schon 1992 mit dem Zeichentrickmärchen und dem von Robin Williams (1951-2014) vertonten Flaschengeist großen Erfolg. „Aladdin“ dreht sich um einen Straßenjungen, dem ein Geist aus einer Zauberlampe drei Wünsche erfüllt. Das Skript für die Neuverfilmung stammt von John August („Big Fish“). (dpa)