Ex-Teeniestar Aaron Carter wegen Drogenbesitzes festgenommen

Der frühere Teeniestar Aaron Carter (29) hat erneut Ärger mit der Polizei. Nach Angaben der Behörden im US-Staat Georgia wurde der Sänger am Samstagabend mit Drogen erwischt, wie der Sender CNN berichtete.

Er sei wegen Verdachts auf Fahruntüchtigkeit am Steuer nahe Atlanta festgenommen worden. Auch seine Freundin sei wegen Drogenvergehen in Gewahrsam, sagte der zuständige Sheriff.

Thank you ALL for your prayers & well wishes. I am so sorry to all my fans that I missed. The truth will come out! Read my statement here: pic.twitter.com/XaiKqUeXxh