Jan Haas / dpa Picture Alliance / picturedesk.com

ÖAMTC warnt vor zwei Kindersitzen

Bei zwei Kindersitzen für Autos sind bei aktuellen Tests „gravierende Sicherheitsmängel“ festgestellt worden. Die beiden Modelle „Recaro Optia“ mit SmartClick Base und „Jane Grand“ seien bei einem Frontalcrash durchgefallen.

„Der ÖAMTC rät daher dringend vom Kauf dieser Modelle ab“, so heißt es am Montag in einer Aussendung des Autofahrerclubs.

Schwere Verletzungen möglich

„Bei einem realen Unfall können schwere Verletzungen von Kind und Mitfahrer die Folge sein“, erläuterte ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. „Wer bereits einen dieser Sitze gekauft hat, sollte sich an den Anbieter wenden“, betonte er.

Laut der Aussendung können sich beide Hersteller „die Ergebnisse nicht erklären und suchen nach den Ursachen“. Jane habe vorübergehend die Auslieferung des Grand-Sitzes an den Handel gestoppt.

(APA/JK)