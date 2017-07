Hibbeler,Markus / Action Press / picturedesk.com

Wildschwein taucht auf Strand auf und erschreckt Urlauber

Verwirrtes Wildschwein: An der Playa Los Genoveses an der Costa de Almeria in Andalusien ist das Tier plötzlich aufgetaucht und hat sich unter die Urlauber gemischt.

Es soll die Touristen verjagt haben, die daraufhin den Strand verlassen haben und dem Wildschwein Handtücher, Decken und Lebensmittel überlassen haben. Verletzt wurde niemand.

