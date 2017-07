Nachdem der amerikanische Präsident mit seinem Kommentar über die französische Präsidentengattin Brigitte Macron ins Fettnäpfchen getreten ist, hat nun der Sportartikelhersteller eine Grafik veröffentlicht, um ihm quasi vorzuzeigen, zu welchen Anlässen es passend ist, diese Bemerkung anzubringen.

Nicht ohne Augenzwinkern natürlich. Die einzige Variante, bei der „"You’re in such good shape...beautiful“ passend ist, sei, wenn man das „Kompliment“ zu einer Actionfigur aus seiner Kindheit sage, die man nach Jahrzehnten wieder aus dem Schrank nehme:

In case you were wondering when it IS appropriate to say, "You're in such good shape...beautiful,"... THIS: pic.twitter.com/Z1cnnRD8Ut