Wolfgang Kumm / dpa / picturedesk.com

Das Spiel des Jahres 2017: Kingdomino

Domino kennt jeder noch aus seiner Kindheit. Das neue Spiel des Jahres kombiniert Altbekanntes mit Neuem und herausgekommen ist Kingdomino, eine moderne Variante des Klassikers.

Das 39. Spiel des Jahres stammt aus der Feder von Bruno Cathala und begeistert die Jury durch die schlichte Eleganz des Designs und der Regeln.

Beim neuen „Spiel des Jahres“ finden Spieler dennoch viel Vertrautes: Es verlegt das Spielprinzip von Domino in die Welt der Könige und Burgen. Kluge Mechanismen, stimmig verzahnt mit dem Aufbau von Ländereien, meisterlich auf das Wesentliche reduziert - so sieht es die Kritikerjury im Verein „Spiel des Jahres“.

Jeder lässt sein eigenes Königreich entstehen

Zwei bis vier Spieler ab acht Jahren treten gegeneinander an, legen Kornfeld an Kornfeld, Wald an Wald. Eine viertel- bis halbe Stunde später steht der Sieger fest. „Jeder lässt vor sich sein eigenes Königreich entstehen“, der Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Das sind klassische Spiele-Zutaten.

Auch ein Blick auf die anderen Nominierten ist durchaus interessant. „Gemeinsam statt gegeneinander“ lautet zum Beispiel die Devise bei den Escape-Room Spielen, die neu auf den Markt gekommen sind.

(APA/NES)