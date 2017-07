Die ÖFB-Stars bei der Fußball-EM der Damen

Heute Abend um 18 Uhr wird wieder einmal ein kleines Stück österreichische Sportgeschichte geschrieben. Zum aller ersten Mal bestreitet eine österreichische Frauenfußball-Nationalmannschaft ein Spiel bei einem Fußball-Großereignis.

Nach einer tollen und sehr erfolgreichen Qualifikationsphase haben sich die Österreicherinnen für die UEFA Womens EURO 2017 in den Niederlanden qualifiziert. Auftaktgegner in der Gruppenphase ist heute in Deventer die Schweiz.

Das Spiel gibt’s live im Hitradio Ö3 und auch in ORFeins kannst du live den Teamspielerinnen auf die Beine schauen. Doch wer genau spielt denn da heute auf dem Rasen, welche Namen sollte man kennen? Ö3-Reporter Daniel Teissl hat ein paar interessante Fakten zum ÖFB-Teamkader recherchiert.

Besser als Toni Polster

Nina Burger (oben im Titelbild zu sehen) ist aktuell die Spielerin mit den meisten Toren im ÖFB-Teamdress. Die 29-Jährige hat in nur 87 Länderspielen bisher 47 mal getroffen. Damit ist die Niederösterreicherin sogar erfolgreicher als der große Stürmerstar Toni Polster, der hat im Teamdress 44 mal gescort, drei Mal weniger als Nina Burger. Die karenzierte Polizistin spielt derzeit in der Deutschen Bundesliga beim SC Sand, davor hat Burger auch schon in den USA bei Houston gespielt. Begonnen hat die Traumkarriere in Hausleiten.

Ein Hauch von Champions League

Der FC Bayern München steht für großen internationalen Fußball, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Drei Teamspielerinnen leben den Traum vom Fußballprofi beim großen FC Bayern. Torfrau Manuela Zinsberger und die zwei Innenverteidigerinnen Carina Wenninger und Viktoria Schnaderbeck. Die Niederösterreicherin Zinsberger hat den Sprung aus dem Nationalen Zentrum für Frauenfußball in St. Pölten nach Deutschland geschafft. Die 21-Jährige ist die Stimmungskanone im Team, neben Weltklasse-Paraden auch zuständig für gute Laune, Selfies und Boomerangs.

Wenninger und Schnaderbeck haben den Sprung aus der Steiermark nach München geschafft, beide sind 26 Jahre alt, Leistungsträgerinnen bei den Bayern und große Stützen des Nationalteams. Carina Wenninger fällt öfters durch kleine Ticks auf, zum Beispiel zupft sie gerne an ihren T-Shirts herum. Viktoria Schnaderbeck braucht Eminem und „Loose Yourself“ zur Motivation vor den Spielen.

Social Media-Queen

Laura Feiersinger aus Salzburg ist nicht nur die Tochter des einstigen ÖFB-Team-Liberos Wolfgang Feiersinger, sie setzt auch neue Maßstäbe in Sachen Social Media. Mehr als 12.000 Instagram-Follower und über 18.000 Facebook-Fans begeistert die 24-Jährige mit täglich sehr kreativen Postings. Die Pokernacht im Teamhotel zählt zu den Highlights. Auf dem Spielfeld ist Laura Feiersinger ebenso für die Kreativität zuständig, Freistöße, Eckbälle und Traumpässe sind ihre Spezialität

Tirolerin mit Punch

Die Rückennummer 15 im ÖFB-Frauenteam gehört Nicole Billa, vielleicht auch deshalb, weil sie mit 15 die Heimat verlassen hat und von Innsbruck ins Nationale Zentrum für Frauen-Fußball nach St. Pölten wechselte. Mittlerweile spielt die 21-Jährige in der deutschen Bundesliga bei Hoffenheim. Nicht nur Tore am Fließband sind ihr Markenzeichen auch die sehr sportliche Vergangenheit. Nicole Billa ist dreifache Junioren-Welt- und Europameisterin im Kickboxen. Einen Zweikampf mit der jungen Kufsteinerin sollte man sich also gut überlegen.

