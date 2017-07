„Rambo“-Remake wird ohne Sylvester Stallone stattfinden

Das Remake des ersten „Rambo“-Abenteuers „First Blood“ wird der erste Film ohne Sylvester Stallone in der Rolle des Einzelkämpfers John Rambo sein.

1982 hat John Rambo erstmals die Kinoleinwand betreten. Drei weitere Filme sollten folgen. Derzeit wird an einem Remake gebastelt. Fans spekulierten über Sylvester Stallones Mitarbeit an dem Film. Die wird es allerdings nichts geben. Ein Sprecher Stallones teilte gegenüber Deadline.com mit, dass der 71-Jährige unter keinen Umständen an der Umsetzung des „Rambo“-Films beteiligt sein wird. Das bedeute allerdings nicht, dass Stallone irgendetwas gegen das Projekt habe. „Ich wünsche ihnen alles Gute.“

(WJLED)