Taxi in Wien teurer als in Hongkong und New York

Das zeigt eine Studie in 80 Städten. Wien findet sich in der Liste auf Platz 60 wieder. Durchschnittlich zahlt man in Wien für eine 3-Kilometer-Strecke 8,58 Euro. Vom Flughafen in die Innenstadt kostet die Taxifahrt 40,39 Euro.

APA/GEORG HOCHMUTH

Günstiger als Wien sind demnach Weltstädte wie Hongkong (31.; 5,59 Euro), Seoul (30.; 5,33 Euro) und New York (6,96 Euro).

