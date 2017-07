APA/HANS PUNZ

Sieg für Österreichs Damen gegen die Schweiz

Österreichs Damen können sich über den ersten Sieg bei der EM in den Niederlanden freuen. Sie haben das Auftaktspiel gewonnen. Das Goldtor für Österreich beim EM-Debüt hat ÖFB-Rekordtorschützin Nina Burger nach toller Vorarbeit von Sarah Zadrazil in der 15. Minute erzielt.

Die ÖFB-Auswahl hat am Dienstagabend in Deventer gegen die Schweiz verdientermaßen 1:0 (1:0)gewonnen.

Die Schweiz hat das Match nur zu zehnt beendet, nachdem Rahel Kiwic in der 59. Minute die durchbrechende Burger gefoult und dafür die Rote Karte wegen Torraubs gesehen hatte.

Ihr zweites Match in der Gruppe C bestreiten die Österreicherinnen am Samstagabend (20.45 Uhr/live ORF eins) in Utrecht gegen den Weltranglistendritten und Titelanwärter Frankreich, der noch am (heutigen) Dienstagabend (ab 20.45/live ORF Sport +) in Tilburg auf Island trifft.

(APA/JK)