Ernst Weingartner / picturedesk.com

AK-Test: Diese Lebensmittel sind teurer geworden

Die Arbeiterkammer (AK) hat auch im Juni wieder ihren Preismonitor für die preiswertesten Lebens- und Reinigungsmittel erstellt: Demnach hat der Einkaufskorb mit 40 Produkten knapp 8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat gekostet.

17 Produkte sind teurer geworden, teils sogar empfindlich, so die AK am Mittwoch in einer Aussendung. 13 Artikel sind billiger geworden, bei zehn ist der Preis unverändert geblieben.

Und diese Produkte sind teurer geworden:

Haarshampoo (+42 Prozent)

(+42 Prozent) Teebutter (+36 Prozent)

(+36 Prozent) Gouda Käse (+21 Prozent)

(+21 Prozent) Cola-Getränke (+16 Prozent)

(+16 Prozent) Tomaten (+15 Prozent)

(+15 Prozent) Vollmilch (+13 Prozent)

Diese Produkte sind billiger geworden

Passierte Tomaten (-30 Prozent)

(-30 Prozent) Kartoffeln (-25 Prozent)

(-25 Prozent) Bananen (-17 Prozent)

(-17 Prozent) Salatgurken (-11 Prozent).

Fazit:

In Summe hat der Einkaufskorb mit 40 Produkten 51,75 Euro gekostet. 2016 hat er noch 48,10 Euro gekostet. (APA/JK)