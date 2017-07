Kaernten.orf.at

Brand fährt zur Feuerwehr

Ausnahmsweise mal andersrum. Nicht die Feuerwehr rückt aus, sondern der Brand wird ins Haus geliefert und zwar in Form eines brennenden Müllwagens.

So passiert am Mittwoch zu Mittag in Villach. Da haben die Feuerwehrmänner nicht schlecht gestaunt, als der Müllwagen plötzlich in die Zentrale eingefahren ist.

