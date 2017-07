Ritschl/Hitradio Ö3

Kommst du auf die richtige Lösung?

Diese scheinbar einfache Rechenaufgabe löst gerade im Internet heftige Diskussionen aus. Auch bei uns in der Ö3-Redaktion scheiden sich die Geister über die Antwort. Hier gibt es eine ausführliche Erklärung, wie man zum Richtigen Ergebnis kommt.

Um diese Aufgabe zu lösen, muss man zwei Prinzipien der Mathematik kennen – einerseits die korrekte Rangordnung der mathematischen Operationen und andererseits die Reihenfolge bei ranggleichen Operationen. Klammern kommen vor Punktrechnungen (Multiplikationen und Divisionen), dann kommen Strichrechnungen (Additionen und Subtraktionen).

Der erste Schritt ist relativ klar: man löst die Klammer auf, indem man die Rechnung innerhalb der Klammer ausführt. (1+2)=3

Daraus folgend ergibt sich die Rechnung 6/2(3)=?

Nun muss aber beachtet werden, dass bei ranggleichen Rechenoperationen (in diesem Fall Division und Multiplikation) von links nach rechts gerechnet werden muss. Also wird als erstes 6/2 berechnet, was bekanntlich 3 ergibt. Falls kein Rechenzeichen vor der Klammer steht, gilt dies automatisch als Malzeichen, das heißt der letzte Schritt der Rechnung ist 3x3 und das ist 9.

Was kann verwirren?

Es gibt einen alten Grundsatz der Mathematik, der aber bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts nicht mehr gültig ist. Dieser besagte, dass bei einem Divisionszeichen immer die Gesamtheit der linken Seite durch die Gesamtheit der rechten Seite des Divisionszeichens geteilt werden muss. Das würde in unserem Fall bedeuten, dass 6/2*(1+2) = 6/2*(3) = 6/(2*3) = 6/6 gerechnet werden muss. Dieser Grundsatz ist aber bereits so lange veraltet, dass ihn keiner von euch mehr in der Schule gelernt haben sollte ;)

Hier findest du eine genaue Herleitung als Video: www.youtube.com (Englisch, mit recht schlechten Untertiteln)