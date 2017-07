Wie Plastik den Planeten überflutet

Von der eingepackten Wurstsemmel über die Wasserflasche bis zur Tragetasche – wer Plastik vermeiden will, stößt oft schon im Supermarkt an seine Grenzen. Forscher haben nun berechnet, wie viel davon jemals produziert wurde und was damit passiert ist.

1950 war die Welt zum Großteil noch plastikfrei. Seither hat sich viel getan: Waren es damals „nur“ zwei Millionen Tonnen im Jahr, wurden 2015 bereits 380 Millionen Tonnen produziert.

Milena Boniek / PhotoAlto / picturedesk.com

Mit insgesamt 8,3 Milliarden Tonnen zählt Plastik laut den Berechnungen der Forscher um Jenna Jambeck von der University of Georgia zu den meistproduzierten Stoffen weltweit.

Das entspricht in etwa der Masse von einer Milliarde Elefanten oder 822.000-mal dem Eiffelturm. Ungefähr die Hälfte der Gesamtmasse fiel dabei erst in den letzten 13 Jahren an.

