Linkin Park Frontman gestorben

Der Sänger von Linkin Park, Chester Bennington (41), ist tot. Entsprechende Medienberichte bestätigte die Gerichtsmedizin in Los Angeles.

Der Todesfall werde „wie ein möglicher Suizid behandelt“, sagte der zuständige Gerichtsmediziner Brian Elias. Die Einsatzkräfte waren kurz nach 9.00 Uhr Ortszeit zum Haus des Musikers gerufen worden.

Bennington war verheiratet und hinterlässt sechs Kinder.

Das im Jahr 2000 erschienene Debütalbum der Band, „Hybrid Theory“, verkaufte sich mehr als zehn Millionen Mal. Insgesamt hat die Band mehr als 70 Millionen Alben weltweit verkauft. Sie haben unter anderem zwei Grammys (2002 und 2006) und drei Wolrd Music Awards (2002, 2003 und 2007) erhalten.

Erst Mitte Juni ist die Band auf dem Nova-Rock-Festival in Nickelsdorf aufgetreten.

Mike Shinoda, ein Gründungsmitglied der Band, twittert: „Schockiert und mit gebrochenem Herzen, aber es ist wahr. Eine offizielle Stellungnahme wird herausgegeben, sobald wir eine haben.“

