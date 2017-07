Erneut schwere Unwetter in Österreich

Gestern am späten Nachmittag und Abend kam es zu schweren Gewittern in weiten Teilen Tirols, Salzburgs und Oberösterreichs.

In Tirol gab es Starkregen, Hagel und sogar Überschwemmungen, vor allem im Unterland und in Osttirol. Zahlreiche Keller und Unterführungen wurden Überflutet und mussten von den Freiwilligen Feuerwehren ausgepumpt werden.

Auch in Salzburg kam es zu vielen der Einsätzen der Freiwiligen Feuerwehren. In Mittersill gingen gleich drei Notrufe zur selben Zeit ein: umgestürzte Bäume blockierten die Gleise der Pinzgauer Lokalbahn, ein Trafo brannte im Ortsteil Burk und verursachte einen kurzzeitigen Stromausfall und ebenfalls in Burk wurde ein Dach komplett abgedeckt und kam vor dem Haus zu liegen.

Oberösterreich wurde ebenfalls nicht verschont. Gegen 19:30 kam es zu heftigen Gewittern, deren Folgen mehrere Feuerwehreinsätze forderten. In Rohrbach zum Beispiel stürzten mehrere Bäume auf die Straße.

