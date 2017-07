Wolfgang Seehofer

Wanda veröffentlichen neue Single „0043“

Nach dem unglaublich erfolgreichen Erstlingswerk „Amore“ veröffentlicht die Band rund um Marco Michael Wanda im Herbst eine neue Platte. Die heißt „Niente“ und die erste Single namens „0043“ daraus ist heute inklusive Video erschienen.

Der heute erschienene erste Song „0043“ aus dem neuen Album verzichtet auf die Wanda-typische Selbstironie und Exzess-Thematik und besticht stattdessen durch ungekannt brüchige Zwischentöne, als eine Erinnerung an die Kindheit, der Traum von einer einfacheren Zeit.

Innerhalb kürzester Zeit machen sich Wanda in den letzten drei Jahren einen Namen als eine der heißesten Bands im deutschsprachigen Raum. Von Wien bis Berlin verzehren sich plötzlich alle nach „Amore“: In Österreich klettert die Platte bis auf Platz 2 und hält sich 106 Wochen lang in den Charts. Der Nachfolger erscheint kaum ein Jahr später und steht dem um nichts nach. „Bussi“ schießt mit den Singles „Bussi Baby“, „Meine beiden Schwestern“ und „1, 2, 3, 4“ an die Spitze der Charts. In Österreich hält sich das Album vier Wochen lang auf Platz 1. Auch in Deutschland und der Schweiz knackt es die Top 10.

Hier kannst du das neue Video der Single ansehen:

(NES)