Warnung: So gefährlich ist der Riesen-Bärenklau

Die Stadt Linz warnt vor dem Riesen-Bärenklau. Die Zierpflanze taucht immer öfter im Stadtgebiet auf, ist in Verbindung mit Sonnenlicht aber giftig.

Eine Pflanze, die zu schweren Verbrennungen führen kann, breitet sich im Moment rasant in Österreich aus - der Riesenbärenklau. Im ersten Anblick wirkt die aus dem Kaukasus importierte Zierpflanze sehr dekorativ, doch allein das Berühren der Giftpflanze kann zu heftigen Reaktionen führen:

Bis zu drei Metern hoch und an Wegesrändern findet man den Riesen-Bärenklau. Warum er so gefährlich ist, erklärt Ö3-Reporter Jürgen Freimuth:

Die Haut verfärbt sich rot bis schwarz und weist Verbrennungssymtome auf.

Das Tückische dabei: Oft merkt man es anfangs nicht, weil das Gift eben nur nach UV-Bestrahlung wirkt und wundert sich nachher, woher die Hautschäden kommen!

So erkennst du die Pflanze

Bei Kontakt mit dem Riesen-Bärenklau ist sofortiges Abwaschen mit Wasser zwar ratsam, schafft aber keine Abhilfe!! Weil das Gift unter der Haut bis zu 48 Stunden nach Kontakt noch Probleme auslösen kann, sollte man die betroffenen Stellen mindestens für diese Zeit vor Sonnenlicht schützen und einen Arzt aufsuchen.

...und hier zum Vergleich der ungiftige Wiesen-Bärenklau:

An besonders heißen und sonnenreichen Tagen kann die Pflanze die Toxine auch direkt an die Luft abgeben, weshalb der Aufenthalt sogar schon in der Nähe der Pflanze an solchen Tagen zu Atemnot führen kann.

Erkennen kann man den giftigen Riesen-Bärenklau an seinem behaarten, rot gesprenkelten Stängel.

Verbreitung in ganz Österreich

In den letzten Jahren wurden alleine in Vorarlberg über 20 schwere Vergiftungsfälle dokumentiert. Auch in Tirol und Kärnten wird die Pflanze zunehmend zu einem Problem, über diese Regionen breitete sie sich nun auch in den Osten Österreichs weiter aus.

