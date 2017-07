Schock für Open-Champion: Diebe brechen in Haus ein

Der amtierende British-Open-Champion Henrik Stenson musste vor seiner zweiten Runde im Royal Birkdale Golf Club erst einmal einen kleinen Schock verkraften. In seinem angemieteten Haus in der Nähe von Southport wurde eingebrochen.

Uhren, elektronische Geräte und seine komplette Kleidung für die gesamte Woche hätten die Diebe mitgenommen, erklärte der Schwede am Freitag.

Glad och stolt att få ta emot Svenska Dagbladets Bragdguld! Tack för all support och grattishälsningar! H photo: Lars Perhson #bragdguldet Ein Beitrag geteilt von Henrik Stenson (@henrikstenson) am 6. Dez 2016 um 10:11 Uhr

Glücklicherweise sei seine Familie zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Haus gewesen. Was die Einbrecher aber nicht erbeuten konnten, ist die Claret Jug. Die silberne Trophäe der British Open hatte Stenson bereits am Montag an den Veranstalter zurückgegeben.

(dpa/ Anastasia Lopez)