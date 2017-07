Trend der 90er: Die Netztasche ist wieder zurück

In der Mode kommt alles zurück, heißt es. Dass 2017die Netztasche ein modisches Revival feiert, erkennt man in den sozialen Netzwerken. Menschen weltweit entdecken die praktische Tasche wieder und posten stylische Bilder auf Instagram & Co.

Was früher nur zum Einkaufen gebraucht wurde, kann jetzt auch als stylisches Accessoire durchgehen. Blogs zeigen, wie man sie erfolgreich in den Alltag hineinbringt:

I never thought a net would be my bag of the summer🤔 #netbag #ootd Ein Beitrag geteilt von Nicole Clemons (@herbravetaste) am 19. Jul 2017 um 7:17 Uhr

Wer besonders kleine Gegenstände mitnimmt, kann mit Hilfe eines kleinen Säckchens vermeiden, dass sie raus fallen und verloren gehen:

On the blog! Ein Beitrag geteilt von Abisola Alaka (@abisolaalaka) am 29. Jun 2017 um 14:13 Uhr

... dots,rusty and flared sleeves ... not asking for more ...💥 #dress @saboskirt // #fashion#fashionista#saboskirt#netbag#loveit#happy#summer#italy#girl#likeit#lifestyleblogger#style#look#ootd#fbloggers#ovefashionbloggers#gypsy#vacation#mood#trend Ein Beitrag geteilt von MELANIE J. (@inlovewseven) am 19. Jul 2017 um 8:37 Uhr

(Anastasia Lopez)