DANIEL MIHAILESCU / AFP / picturedesk.com

Bucket-Challenge: So stark sind die ÖFB-Frauen

Die ÖFB-Frauen sind nicht nur beim Kicken top, sondern auch bei der „Bucket-Challenge“. Nein, dieses Mal geht es aber nicht um einen Kübel Eis. Die Aktion geht von der UEFA aus: Alle Teams versuchen da aus 5 Metern einen Ball in einen Kübel zu schießen.

The @oefb_1904 girls NAILED our Bucket Challenge! 😂 😂 😂 #Austria #WEURO2017 Ein Beitrag geteilt von UEFA Womens EURO (@uefawomenseuro) am 22. Jul 2017 um 8:23 Uhr

Die Österreicherinnen führen das internationale Ranking an und fordern jetzt im Ö3-Wecker Robert Kratky heraus, dasselbe zu versuchen.

#Austria enjoyed the Bucket Challenge! Check it out on our wall later! #WEURO2017 @oefb_1904 Ein Beitrag geteilt von UEFA Womens EURO (@uefawomenseuro) am 22. Jul 2017 um 3:57 Uhr

Auf Erfolgskurs

Die Erfolgsgeschichte wird Kapitel um Kapitel größer: Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam ist bei der EM in den Niederlanden weiter das Team der Stunde. Das 1:1 gegen den Weltranglistendritten Frankreich am Samstag in Utrecht war nicht nur eine Sensation, sondern auch der Türöffner für das Viertelfinale.

"Live your dreams." 💪🇦🇹 #WEURO2017 #Austria #AUT @oefb_1904 @carinawenninger Ein Beitrag geteilt von UEFA Womens EURO (@uefawomenseuro) am 18. Jul 2017 um 2:25 Uhr

Die Chancen auf den Sieg sind gestiegen

