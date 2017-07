Hitradio Ö3

Robert Kratky versucht die UEFA Bucket-Challenge

Das österreichische Frauen-Nationalteam schlägt sich zur Zeit nicht nur fußballerisch top. Die Mädels führen auch bei der UEFA Bucket-Challenge - und fordern Robert Kratky heraus!

Die Österreicherinnnen führen in der internationalen Wertung und fordern Robert Kratky heraus, ebenfalls einen Ball in einen Kübel in 5 Metern Entfernung zu schießen. Das ist aber leichter gesagt als getan. Sieh selbst:

Hier zum Vergleich die Leistungen der Profi-Spielerinnen:

The @oefb_1904 girls NAILED our Bucket Challenge! 😂 😂 😂 #Austria #WEURO2017 Ein Beitrag geteilt von UEFA Womens EURO (@uefawomenseuro) am 22. Jul 2017 um 8:23 Uhr

Aber nicht nur bei der Bucket-Challenge schlagen sich die Österreicherinnen zur Zeit hervorragend, nach dem Unentschieden gegen Frankreich ist sogar der Einzug ins Viertelfinale möglich.

Wir halten dich natürlich am Laufenden.