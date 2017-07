Im Fußballtor verheddert: Polizei rettet Katze

Die dreijährige Katze „Lilly“ hatte sich im Garten ihrer Familie in Jennersdorf im Netz des Fußballtores verheddert und konnte sich selbt nicht mehr befreien. Weil die Familie auf Urlaub war, konnte sie der Nachbar erst mithilfe der Polizei retten.

Eine eher ungewöhnliche Anzeige langte am 23.7.2017 auf der Polizeiinspektion Jennersdorf ein. Ein Mann kam zur Dienststelle und informierte die Beamten, dass sich eine Katze im Garten auf seinem Nachbargrundstück in einem Fußballtor verfangen hätte. „Die Nachbarn würden sich auf einem Kurzurlaub befinden, weshalb kann ich das Grundstück nicht betreten und das Tier befreien kann“, sagte er zu den Polizisten. Um keine Zeit zu verlieren, fuhren die Beamten mit dem Anzeiger sofort zu dem besagten Objekt.

LPD Burgenland

Als sie das Anwesen betraten, hing die Katze mit den Hinterpfoten in der Ecke eines Fußballtornetzes und konnte sich aus eigener Kraft nicht befreien. Die Polizisten schnitten das Netz mit einem Messer auf, nahmen die Katze zu sich und brachten diese in eine Tierarztpraxis. Da es sich nur um geringfügige Verletzungen handelte, wurde das Tier nach Versorgung der Wunden wieder in seiner vertrauten Umgebung „ausgesetzt“.

