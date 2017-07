Copyright: Starpix/ Alexander TUMA,

Conchita Wurst hat Céline Dion getroffen

Happy Conchita meets happy Céline. Bei ihrem Konzert in der Mercedes Arena in Berlin traf der Weltstar und Eurovision Song Contest Siegerin von 1988 Céline Dion auf die Siegerin des ESC von 2014.

Conchita: „Begrüßt hat sie mich mit den Worten ‚I love what You do‘. Dann hat Sie mit mir getanzt. Ich könnte nicht glücklicher sein. Die Frau, die mir das Singen beigebracht hat, kannte mich. ich bin immer noch im 7. Himmel.“

No words.... ❤️ @celinedion #theunstoppables Wearing @jchatelier Ein Beitrag geteilt von conchita (@conchitawurst) am 24. Jul 2017 um 14:02 Uhr

Céline Dion ist momentan auf Europa-Tournee, in denen sie ihr Best-Of auf den vergangenen Jahren vorführt. Hunderttausende pilgern für „My Heart Will Go On“ zu ihren Konzerten.

Live zu sehen gibts Conchita in der kommenden Woche bei der Beach Volleyball WM in Wien und bei Ihren Konzerten am 17.8. auf der Kassematten in Graz und am 19.8. auf der Donaubühne in Tulln. In Deutschland gibt es Conchita live vom 6.-8. November mit 3 Orchesterkonzerten in Leipzig, Berlin und Hamburg.

last night was magical ❤️ thank you to #theunstoppables 😍 #ConchitaLIVE wearing @twinsflorenceofficial Ein Beitrag geteilt von conchita (@conchitawurst) am 18. Jun 2017 um 1:30 Uhr

(Anastasia Lopez)