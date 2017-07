Nationalteamtrainer Dominik Thalhammer im Ö3-Wecker

Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam steht bei der EM in den Niederlanden vor dem Aufstieg. Nach dem 1:0 über die Schweiz und dem 1:1 gegen Turnier-Mitfavorit Frankreich hat die Mannschaft von ÖFB-Trainer Dominik Thalhammer beste Aussichten, sich als EM-Neuling direkt für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Einzig bei einer Niederlage am Mittwoch in Rotterdam gegen Island könnte es für die Truppe von Teamchef Dominik Thalhammer im Viertelfinalrennen noch einmal eng werden. Im Ö3-Wecker hat er über seine Arbeit erzählt, wie sein Job aussieht und was sich in der Branche ändern muss.

Unser Frauen-Nationalteam lieferte gestern einen unglaublichen Fight! 💪🏻🔴⚪️🔴 #OneHeartOneGoal #WEURO2017 Ein Beitrag geteilt von ÖFB (@oefb_1904) am 19. Jul 2017 um 4:53 Uhr

(apa/ Anastasia Lopez)