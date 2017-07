Sony

Craig soll 2019 doch noch einmal James Bond spielen

Einst schwor der britische Schauspieler Daniel Craig, er werde sich eher umbringen, als noch einmal in die Rolle des Agenten 007 zu schlüpfen - nun soll der 49-Jährige US-Medien zufolge doch wieder schwach geworden sein.

Craig werde 2019 erneut als James Bond auf Verbrecherjagd gehen, berichtete die „New York Times“ gestern unter Berufung auf zwei nicht genannte Insider-Quellen.

Columbia Pictures / Everett Collection / picturedesk.com

Der Deal für den 25. Streifen über den wohl berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte sei perfekt, hieß es weiter. Bereits am Montag hatten die Produktionsfirmen Eon Productions und Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) verkündet, dass Bond am 8. November 2019 auf die Leinwand in den USA zurückkehren werde; der Kinostart in Großbritannien und dem Rest der Welt solle wie immer etwas früher sein. Zu Besetzung und Regisseur äußerten sie sich nicht.

(dpa/ Anastasia Lopez)