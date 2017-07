Weiße Strände nach starkem Hagel in Italien

Während in manchen Regionen Italiens die Hitze und Dürre Waldbrände verursacht, hat es gestern in der Region Marken starken Hagel an Badeorten gegeben.

Sommerbrände belasten weiterhin die Stadt Rom. Im Pinienwald von Castelfusano, der als die „grüne Lunge“ der italienischen Hauptstadt gilt, kämpften Einsatzkräfte erneut gegen mehrere Feuerherde. Gleichzeitig spielt sich an der Küste ein ganz anderes Bild ab: Weiße Strände mitten im Juli.

Il a grêlé et pas qu'un peu sur le littoral italien à Grottammare sur l'Adriatique cet après-midi. Photo Italia live meteo/@cyclone_rhodes pic.twitter.com/9WJVqICdOL — Keraunos (@KeraunosObs) 25. Juli 2017

Auf Social Media posteten verblüffte Badegäste aus San Benedetto del Tronto und von Grottamare Bilder, die für die heiße Region spektakulär sind.

Vision surréaliste de la plage de Grottammare blanchie par un tapis de #grêle ce 25 juillet (#Italie, #Adriatique) : https://t.co/2tp7wzcDWf pic.twitter.com/70loy7NfeP — Météo Villes (@Meteovilles) 25. Juli 2017

Mit Hagel übersäte Strände und Badeorte: Die Bilder verbreiteten sich rasend schnell im Netz.

Zo, we hadden hier vanmiddag een heftig zomerstormpje in het zonnige Italië. Witte stranden bij #Grottammare pic.twitter.com/t4k0TvKi6d — Maton Sonnemans (@matonsonnemans) 25. Juli 2017

Photo prise aujourd'hui,en été,et en Europe du Sud, au Centre-Est de l'#Italie, sur les plages de #Grottammare ...suite à un orage de #grêle pic.twitter.com/1omWe8aCXK — Meteos (@Meteos_) 25. Juli 2017

(Anastasia Lopez)