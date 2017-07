Daniel Zupanc

Warum sich dieser Tierpfleger als Panda verkleidet

Um mit den jungen Pandas möglichst realitätsnahe zi interagieren, hat ein chinesischer Tierpfleger in der Provinz Sichuan zu einer besonderen Methode gegriffen: Der Wärter näherte sich den Jungtieren nur im Pandakostüm.

Um zu lernen, vollkommen unabhängig von Menschen zu leben, hat sich der chinesische Zoo „Wolong National Nature Reserve“ etwas Außergewöhnliches einfallen lassen.

Ins Pandagehege kommt der Pfleger nur im passenden Kostüm, so sollen die Jungen lernen, zu leben wie in der Wildnis. Sobald die Pandas größer sind, werden sie in ein geschütztes Reservat freigelassen.

(Anastasia Lopez)