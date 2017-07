Tina Ritschl/Hitradio Ö3

Neue Uniformen für die Post

Die Post bekommt neue Uniformen. Kreiert wurden diese von der österreichischen Stardesignerin Marina Hoermanseder.

Ein gelber Catwalk, links davon der Wiener Donaukanal und rechts davon coole Streetart an den Wänden. Dazu laute Musik von Falco aus großen Boxen. In so einer lässigen Atmosphäre wurden heute die neuen Uniformen der österreichischen Post vorgestellt. Als Models fungierten neun PostlerInnen, die von der Designerin Marina Hoermanseder mit einem begeisterten „Ihr seid echt der Hammer“ bewundert wurden. Und auch Post-Chef Georg Pölzl meint: „Wir haben tolle, gutaussehende und gut gelaunte Mitarbeiter, wir brauchen keine Models“.

Die neuen Uniformen sind nicht nur stylisch, sondern auch praktisch. Das war Marina Hoermanseder besonders wichtig. Sie hat im Ö3-Interview betont, dass Design zwar wichtig ist, aber speziell bei Arbeitskleidung wie dieser die Funktionalität oberste Priorität hat. Die Designerin hat deswegen extra einen Tag lang bei der Post als Mitarbeiterin in einer Filiale und als Zustellerin gearbeitet, um herauszufinden, welchen Bedingungen die Uniformen standhalten müssen.

Roland Schlager/ APA / picturedesk.com

Bei der Kreation selbst war seitens der Post die einzige Vorgabe: die Farbe gelb muss noch mehr als bisher zum Einsatz kommen. Ansonsten durfte die Designerin sich voll austoben. Die künftigen Uniformen umfassen auffällige Stempel-Logos, Seidentücher bis hin zu Shorts und Funktions-Winterjacken. Die typischen Hoermanseder-Elemente wie die große Schnalle und das MH Herzschlag Logo sind auch geschickt ins Design integriert. 12.000 MitarbeiterInnen der österreichischen Post werden die neue Uniform tragen.

Im August startet die finale Testphase und Anfang 2019 sollen dann alle Postlerinnen und Postler damit ausgerüstet sein. Für das Waschen der Dienstkleidung sind nach wie vor die Postler selbst zuständig, so die Post.

So lässig kann eine Uniform aussehen!😍 #post #marinahoermanseder #ö3 #mankannauchtanzendamit Ein Beitrag geteilt von Tina Ritchy (@tina.ritschl) am 26. Jul 2017 um 1:39 Uhr

Die Ö3-Redaktuerin mit der Designerin in ihrem Signature-Rock (der natürlich nicht zur Uniform gehört ;-) ) und einem Angestellten der Post.

Für Hoermanseder ist dies, nach der AUA, der zweite Großauftrag für Corporate-Design in Österreich. Die Wienerin lebt in Berlin und kreierte unter anderem Korsagen für die Popstars Lady Gaga und Rihanna. Zuletzt präsentierte sie ihre Kollektion - Markenzeichen Schnallen - auf der Fashion Week Berlin Anfang Juli.

Die Ö3-Drivetime Show mit Olivia Peter vom 26. Juli 2017 (Tina Ritschl / APA)