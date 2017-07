Wer will für die royale Famile arbeiten?

Bist du auf der Suche nach einem neuen Job? In England wäre gerade eine interessante Stelle im Königshaus frei. Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry und suchen einen Kommunikationsmanager für ihre wohltätige Stiftung Royal Foundation.

Auf dem Networking-Portal LinkedIn erklärt eine detaillierte Stellenausschreibung, was ein potentieller Mitarbeiter oder eine potentielle Mitarbeiterin der royalen Familie mitbringen muss.

Joe Giddens / PA / picturedesk.com

Besonders viel Wert legen die Royals auf „die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, indem Sie Integrität nutzen und Vorsicht walten lassen“. Und natürlich, wie sollte es bei einer solchen Stelle auch anders sein, gilt es, „vertrauliche Informationen zu jeder Zeit mit Taktgefühl und Diskretion zu behandeln“.

Ganz so einfach ist es aber doch nicht. Wer sich für den Job bewerben will, muss einiges mitbringen. Ein Uni-Abschluss in einem relevanten Fach und Arbeitserfahrung sind zwingend notwendig. Am besten haben die Bewerber auch schon Erfahrung im Bereich Charity gesammelt.

(red/NES)