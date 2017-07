Hitradio Ö3

Meistgehört: Hitradio Ö3 bleibt der beliebteste Sender

Hitradio Ö3 erreicht jetzt noch mehr Hörerinnen und Hörer - laut dem neuen Radiotest sind es mehr als 2,6 Millionen jeden Tag. Ö3 baut seine Nummer 1-Position am heimischen Radiomarkt weiter aus.

Ö3 hat mehr Hörerinnen und Hörer als alle Privatradios zusammen - sowohl in der Gesamtbevölkerung als auch bei den Jüngeren. Jede oder jeder Dritte hört in Österreich Ö3, die aktuelle Reichweite beträgt 33,9 Prozent. Ein Plus gibt´s auch bei den jüngeren Hörerinnen und Hörern. Im Alter 14 bis 49 hören mehr als 40 Prozent Hitradio Ö3.

Österreich liebt Radio!

Und es hören nicht nur mehr Menschen Ö3, sondern die hören auch länger als im Vergleichszeitraum, vor allem die Jungen: Der Marktanteil von Ö3 steigt in der für Werbewirtschaft besonders relevanten Gruppe der 14 bis 49 jährigen von 38 Prozent auf 40 Prozent.

iStock/einmolig

Der Radiotest wird von GfK Austria erstellt - im Auftrag des ORF und der Privatradios. Vielen Dank fürs Zuhören!