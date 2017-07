Georg Hochmuth / APA / picturedesk.com

Glockenläuten gegen Hunger

Heute Freitag um Schlag 15 Uhr hören wir in ganz Österreich ein seltenes und lautes Zeichen: In allen 3.000 Pfarrgemeinden werden gleichzeitig die Kirchenglocken läuten. Fünf Minuten lang sollen sie als unüberhörbares Signal im Kampf gegen die aktuelle Hungerkrise in Afrika wirken.

Angeregt hat die Aktion die Caritas, beschlossen wurde sie dann von der Bischofskonferenz. Der Bischof der Diözese Feldkirch Benno Elbs erklärt dazu: „In der Sterbestunde Jesu wollen wir daran erinnern, dass alle 10 Sekunden ein Kind an Hunger oder den Folgen von Hunger stirbt. Ein Sterben, das wir verhindern können.“

Hunger in Afrika – (d)ein Tropfen auf den heißen Stein

Dürre mit schweren Folgen für die Landwirtschaft, sterbenden Tieren - dazu Unruhen, Kriege, Vertreibungen: Die unheilvolle Spirale des Hungers bedroht einmal mehr das Leben von Millionen Menschen in Afrika.

Nachbar in Not

Am schlimmsten betroffen sind die Länder Nigeria, Südsudan, Äthiopien, Somalia, Nordkenia, Uganda und auch der Jemen. Die Caritas und weitere heimischen Hilfsorganisationen unter dem Dach von „Nachbar in Not“ bemühen sich, die dramatischsten Folgen zu lindern und hoffen dabei auf die Unterstützung der Österreicherinnen und Österreicher…

