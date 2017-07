Hitradio Ö3

Villacher Kirchtag is...

... und Ö3 ist auch heuer wieder live dabei, wenn die Party-Crowd in Dirndl & Lederhosen zu Sommerhits und Partykrachern abtanzt!

Jeden ersten Samstag im August und die Woche davor geht’s in Villach hoch her: Der Villacher Kirchtag zieht alljährlich mehr als 400.000 Besucher in die festlich geschmückte Villacher Altstadt. Österreichs größtes Brauchtumsfest ist ein wahres Fest für Jung und Alt, für jeden Geschmack, für alle Sinne.

Während der Kirchtagswoche präsentiert sich Villach von seiner schönsten und fröhlichsten Seite und zeigt ihr besonderes Flair. Villach ist das pure Leben, und der Kirchtag das Aushängeschild einer Hauptstadt der Fröhlichkeit und Lebensfreude.

Mit einer Spezialausgabe der Ö3-Disco sorgt Ö3-DJ Christian Prates wieder für DAS Party-Finale beim Villacher Kirchtag: Partystimmung im Trachtenlook ist angesagt!

Wann: Samstag, 5. August 2017, 20:00 - 01:30 Uhr

Wo: Kaiser-Josef-Platz, Villach