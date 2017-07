Mit der Bankomatkarte in den Urlaub: Auf das solltest du achten

Vielleicht sind Sie grade am Weg in den Urlaub - da stellt sich natürlich oft die Frage: Bargeld mitnehmen, oder Geld abheben beim Bankomaten … aber da gibt’s ein paar Dinge, die man beachten kann. Beim Abheben in Nicht-Euro-Ländern können nämlich Spesen verrechnet werden

Zum Beispiel in Kroatien, Ungarn oder der Türkei: Da fallen Spesen beim Bezahlen und Abheben mit der Bankomatkarte an.

1) Beim Abheben mit der Bankomatkarte:

Wer Geld abhebt, muss mit Spesen von bis zu 2,31 Euro plus 0,95 Prozent vom Betrag kalkulieren. Konkret: Wer 100 Euro abhebt, zahlt zwei bis 3,26 Euro an Spesen.

Ein Tipp: beim Abheben beim Bankomaten kann man in Nicht-Euro Ländern zwei Optionen auswählen: entweder ob man Geld mit einem festgelegten Wechselkurs beheben möchte, oder ob die Hausbank in Österreich den tagesaktuellen Wechselkurs berechnen soll. Hier unbedingt die Option mit der Hausbank wählen, sagt Michaela Kollmann von der AK Wien: „Unsere Erfahrung zeigt, dass die Wechselkurse, die die Österreichische Bank verwendet, günstiger sind. Also besser nicht den fixen Wechselkurs auswählen, sondern die Abrechnung durch die Bank.

Achtung: Oft wird die günstigere Option aber in rot oder in kleinerer Schrift am Display des Bankomaten angezeigt. So sollen die Kunden im Ausland die teurere Variante wählen. Also kurz Zeit nehmen und genau lesen. Da kann man Geld sparen.

Hans Ringhofer / picturedesk.com

2) Beim Bezahlen mit Bankomatkarte:

Grundsätzlich kann man sagen: Bezahlen mit der Bankomatkarte ist günstiger, als Geld abzuheben. Wer mit der Bankomatkarte im Nicht-Euro-Raum bezahlt, muss mit Spesen von bis zu 1,50 Euro plus ein Prozent vom Betrag rechnen. Konkret: Wer 100 Euro bezahlt, bei dem fallen Spesen von ein bis 2,50 Euro an.

Wichtig: in jedem Fall vor dem Urlaub kurz mit der Bank die Spesenvereinbarungen abchecken.

Ist es günstiger zu Hause Geld zu wechseln oder soll man im Ausland Geld abheben?

Ein Taschengeld sollte man immer bar dabei haben, das kann man in Österreich schon vorher wechseln. „Größere Beträge in bar mitzuführen kann ein Sicherheitsrisiko darstellen. Außerdem raten wir im Urlaubsland abzuheben, wenn man Bargeld braucht, das ist günstiger,“ sagt Michaela Kollmann von der AK Wien

Karl Schöndorfer / picturedesk.com

Also noch einmal: (betrifft Nicht-Euro Länder – mit Ausnahme Schweden)

Mit Bankomatkarte zu bezahlen ist in jedem Fall günstiger als Geld abzuheben

Vor dem Urlaub die Spesen bei der Bank checken.

Und wenn man Geld abhebt im Urlaub: beim Bankomaten den Wechselkurs der Hausbank in Österreich wählen

Mit Bankomatkarte Geld abzuheben ist günstiger als mit Kreditkarte

Nützliche Links:

AK-Bankenrechner

Die Ö3-Drivetime Show mit Olivia Peter am 28. Juli 2017 (Denise Roithmair)